Ющенко привітав Зінкевича з днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання з днем народження народному артистові України Василю ЗІНКЕВИЧУ.

«Сердечно вітаю Вас – одного з найпопулярніших естрадних співаків України з днем народження. Високо ціную Ваш голос, яскравий репертуар та внесок у розвиток української естради й національного музичного мистецтва», - наголосив Президент у вітанні, текст якого розміщено на його офіційному сайті.

«Пісні у Вашому виконанні зачаровують своєю сердечністю і теплотою, вони по праву завоювали любов мільйонів шанувальників», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

«Від усієї душі зичу Вам міцного здоров`я, щастя, добра, натхнення та нових здобутків у роботі й творчості», - додав Президент.