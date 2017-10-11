Продюсер Євробачення-2017 Павло Грицак: Державна аудиторська служба вдається до перекручень

Виконавчий продюсер пісенного конкурсу “Євробачення-2017” Павло Грицак оприлюднив заяву, у якій відреагував на появу у засобах масової інформації листа за підписом голови Державної аудиторської служби України Лідії Гаврилової, де йдеться про нібито виявленні численні зловживання з боку організаторів під час проведення конкурсу, а також про збитки, які нібито було завдано Державному бюджету, повідомляє Styler.

Грицак заявив про незгоду з даними висновками, якщо вони дійсно мали місце (Державна аудиторська служба в порушення законодавчо визначених термінів працювала по цій справі майже 5 місяців і досі не надала офіційних висновків з даного питання). Він пообіцяв надати свої коментарі протягом 24 годин з моменту отримання офіційних висновків аудиту.

Водночас Грицак повідомляє про те, що чимала кількість фактів, викладених у листі Гаврилової, відверто спотворюють дійсність. Так, 3,6 млн. грн. “незаконно витрачених коштів на харчування та транспорт” насправді не є прямими витратами НСТУ, а підлягають поверненню Європейською мовною спілкою, до того ж ці витрати було оплачено не з Державного бюджету, а за рахунок коштів, отриманих від господарської діяльності. Твердження про здорожчання вартості послуг не відповідає елементарним постулатам економіки, оскільки усі закупки відбувались з дотриманням Закону України “Про публічні закупівлі” та через систему Prozorro. Такі хибні висновки дискредитують роботу системи Prozorro, завдяки використанню якої, зокрема, було зекономлено на закупівлях товарів, робіт і послуг понад 29 млн грн. Наводиться чимало інших фактів перекручень.

Виконавчий продюсер “Євробачення” висловив сподівання, що даний лист є фальшивкою, оскільки у іншому випадку мова йде про порушення Гавриловою законодавства і етики держслужбовця.

Також Грицак нагадав, що пісенний конкурс став знаковою подією, яку відвідали десятки тисяч гостей, сотні мільйонів телеглядачів, протягом 14 днів травня Україна була на першій сходинці топових позитивних новин по всьому світу. 92% закордонних гостей виявили бажання повернутись до України знов, а більше 50% гостей повідомили, що рівень проведення конкурсу перевищив їх очікування. Організація Пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, який насправді обійшовся державному бюджету в суму лише трохи більше €10 млн. (327 млн грн) стала чи не найефективнішою інвестицією в міжнародний імідж України за останні роки.

Як раніше повідомляли засоби масової інформації, нещодавно у Берліні Європейська спілка мовлення вручила престижну нагороду “Кришталевий мікрофон” виконавчому продюсеру “Євробачення-2017” Павлові Грицаку – за високий рівень підготовки конкурсу.