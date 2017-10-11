В Одеській області запущена перша в Україні програма модернізації профтехосвіти

В В Одеській області запущено першу в Україні програму модернізації профтехосвіти. Про це повідомив голова Одеської ОДА Максим Степанов.

За словами очільника області, до створення навчальних програм у ПТУ вдалося залучити низку великих місцевих IT-компаній, які взяли участь як у фінансуванні, так і у формуванні кваліфікаційних вимог та розробці освітніх програм. "Проблеми ПТУ та їх випускників всім добре відомі – це застарілі програми, неналежна матеріально-технічна база, складнощі із пошуком роботи після отримання диплому. Завдякі нашій програмі у ПТУ вивчатимуть IT-технології, робототехніку, схемотехніку. Не просто вивчатимуть, а ці науки стануть базовими предметами. Внаслідок залучення бізнесу до процесу освіти, приватні компанії отримають професійно підготовлені кадри, необхідні для зростання бізнесу, а наша держава – розвиток економіки та зменшення відтоку молоді за кордон", - зазначив Максим Степанов.

Для цього в Одеській обл. створено перший в Україні профтехосвітній кластер - на базі Кодимського, Балтського та Савранського ПТНЗ. Ця ініціатива отримала назву "О-12".

Районні державні адміністрації та міста області протягом 2017 року виділили зі своїх бюджетів 8 млн грн. "Завдяки такій ініціативі, ПТУ зможуть докорінно оновити матеріально-технічну базу, запровадити нові сучасні навчальні програми, щоб випускники не шукали кращої долі за кордоном, а мали гарантоване робоче місце на рідній Одещині", - додав керівник області.