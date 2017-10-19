ДТП у центрі Харкова: водій іншого автомобіля проходить у справі як свідок

Водій іншого автомобіля, який ставучасником ДТП у центрі Харкова, проходить у справі як свідок. Про це повідомила керівник прес-служби Нацполіціі Харківської області Олена Баранник в ефірі телеканалу «112 Україна».

Вона повідомила, що з дівчиною, яка була за кермом «Лексуса», зараз працюють слідчі.

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«З нею працюють слідчі. Її було затримано за статтею 208 КПК України. Перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, і цими днями вирішуватиметься питання про запобіжний захід», - зазначила вона.

На запитання, що з водієм іншого автомобіля, який також став учасником ДТП, Баранник відповіла: «Водій проходить як свідок. Його відпустили з лікарні. З ним теж працюють слідчі. Проводяться всі необхідні слідчі дії».

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 жовтня в центрі Харкова автомобіль Lexus зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg, в результаті чого Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумської і скоїв наїзд на пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці, ще шестеро дістали травми.

Сьогодні, 19 жовтня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в ДТП загинуло шестеро осіб.

20-річну Олену Зайцеву, яка перебувала за кермом Lexus, затримали правоохоронці. В її крові експертиза не виявила алкогольних і наркотичних засобів. Прокуратура вимагатиме тримання її під вартою.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.