Дівчина-водій, яка в'їхала в натовп у Харкові, декілька разів порушувала ПДР до аварії - журналіст

Харків'янка Олена Зайцева, яка в'їхала в натовп в центрі міста, кілька разів порушувала правила дорожнього руху до аварії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов у Facebook.

"20-річна Олена Зайцева три години тому в Харкові перевищила швидкість на своєму "Лексусі" в самому центрі міста - зіткнення з іншою машиною, втрата управління, "Лексус" вилетів на тротуар, де було багато людей... За даними поліції, вона вбила шістьох людей на місці, ще п'ять чоловік знаходиться у реанімації, за їх життя борються лікарі. Олена Зайцева має три зафіксованих порушення правил дорожнього руху з моменту отримання прав - тобто за два роки", - написав він.

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За даними "Цензор.НЕТ", Зайцеву затримано на три доби.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якої загинули щонайменше 6 осіб. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення Lexus вилетів з проїжджої частини і врізався в натовп людей.

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Правоохоронцями було встановлено особи трьох загиблих: Олександр Євтєєв (27 років), Ніна Кобісева (28 років), Олена Умаєва. У лікарні доставлено: Берченко Олена, Юрій Неудачин, Оксана Нестеренко. Особи ще двох жінок встановлюються: вагітна жінка доставлена ​​в обласну лікарню, інша постраждала - у відділення політравми харківської лікарні. Лікарі вночі оперували трьох постраждалих, серед яких була вагітна жінка. Стан двох осіб залишається вкрай важким.