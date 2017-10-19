Винуватиця ДТП у Харкові зверталася за допомогою в лікарню

В даний час шестеро постраждалих в аварії в Харкові залишаються в лікарнях, двоє найважчих – сестри – в реанімації після операцій, повідомляє ТСН. Щодо стану постраждалої вагітної жінки лікарі кажуть, що травми не важкі, проте через стрес вона потребує посиленого догляду, щоб зберегти вагітність. Прогнози щодо неї обнадійливі, кажуть, що вагітність вдається зберегти.

Читайте такожВодій Зайцева, яка наїхала на людей у Харкові, перевищила швидкість та проїхала на червоний - МВСТакож стало відомо, що протягом ночі в лікарні звернулися ще троє постраждалих – це водії автомобілів-учасників ДТП і пасажир Lexus. Водій Volkswagen і пасажир позашляховика від госпіталізації відмовилися. Водія Lexus в лікарню доставляли під конвоєм.

"У неї патологій внутрішніх органів виявлено не було. Власне кажучи, так під конвоєм вона від нас і відбула. Її не госпіталізували", – повідомив лікар Харківської лікарні швидкої допомоги Андрій Козаченко.

За інформацією прокуратури, вже затверджена підозра щодо водія Lexus і найближчим часом до суду направлять клопотання про обрання запобіжного заходу. У той же час міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що дівчина вже арештована судом.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня о дев'ятій годині вечора на одній з центральних вулиць Харкова сталося страшне ДТП - позашляховик Lexus RX 350, за кермом якого була 20-річна Олена Зайцева, врізався в інше авто і протаранив натовп. В результаті чого п'ятеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили до лікарні.

Як повідомляє місцеве видання NewsRoom з посиланням на кілька джерел, Олена є прийомною дочкою харківського бізнесмена Василя Зайцева, президента ТОВ "Група - Тайфун", також голови правління і генерального директора ПРАТ "ВТП "Укренергочормет". Також вона доводиться зведеною сестрою екс-заступнику прокурора Черкаської області часів Пшонки Дмитру Зайцеву, який зараз знаходиться в розшуку. Сама дівчина навчається в Харківському національному університеті імені Каразіна.