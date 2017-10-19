ДТП у Харкові: лікарі повідомили про загрозу вагітності жінки, постраждалої під час аварії

Лікарі підтвердили, що в наслідок аварії загинуло п'ятеро людей, смерть шостої особи вони не підтвердили, йдеться в репортажі ТСН.

Читайте такожДТП у Харкові: лікарі прооперували трьох постраждалих, двоє - у вкрай важкому станіНаразі у лікарні швидкої допомоги знаходяться четверо потерпілих. Двоє з них - у вкрай важкому стані. Це дві жінки, вони сестри. Жінки провели по кілька годин на операційному столі, у них травми внутрішніх органів, черепно-мозкові травми. Після операції жінок помістили в реанімацію.

У інших двох постраждалих не дуже важкі травми, в одного з них зламана нога.

Ще двоє осіб перебувають у обласній клінічній лікарні. Серед них вагітна на 20-му тижні. Травми вона отримала не важкі, кажуть лікарі, але через стрес є загроза втрати дитини. Наразі лікарі роблять все можливе аби уникнути цього.