Аварія у Харкові: захист Зайцевої каже, що вона вживала заспокійливе

Адвокат підозрюваної в скоєнні ДТП в Харкові Олени Зайцевої заявила, що її підзахисна приймала заспокійливе перед тим, як у неї брали аналізи.

Про це адвокат Юлія Козир заявила під час судового засідання 20 жовтня, передає 112 Україна.

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"Перш за все, хочу зробити таку заяву: перед взяттям повторних зразків у кабінеті слідчого Зайцева вживала заспокійливі препарати", - адвокат Юлія Козир.

Вона додала, що і після аварії, однак перед тим, як здати аналізи, Зайцева самовільно приймала заспокійливе.

Зазначимо, йшлося про відібрання аналізів двічі - після ДТП і пізніше, в кабінеті слідчого.

Як повідомляв УНІАН, 20-річна Олена Зайцева, що підозрюється у скоєнні ДТП із п'ятьма загиблими у Харкові, перебувала під дією опіатів.