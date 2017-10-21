Швейцарія направила на Донбас гуманітарну допомогу

Відділ гуманітарної допомоги Швейцарської агенції розвитку та співпраці доставив на схід України гуманітарний вантаж на загальну суму 150 тисяч доларів. Про це у п'ятницю, 20 жовтня, повідомило міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, пише DW.

Зокрема, в Луганський протитуберкульозний диспансер доставлено медичне обладнання для діагностики та лікування туберкульозу.

"Спалах захворювання на туберкульоз і ризик поширення хвороби серед населення, яке проживає на підконтрольних так і непідконтрольних уряду України територіях досі залишається проблемою", - повідомляє міністерство.

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Планується, що нове обладнання скоротить діагностування хвороби від двох тижнів до двох днів, що дозволить запобігти поширенню захворювання полірезистентного туберкульозу в регіоні та за його межами.

Упродовж 2016-2017 років уряд Швейцарії направив в Україну 720 тонн гуманітарного вантажу загальною вартістю 1,45 мільйона доларів та 1635 тонн хімічних реагентів для очищення води, медичне обладнання, лабораторію для раннього виявлення збудників туберкульозу та апарат для визначення вірусів грипу А та грипу В на суму 1,48 мільйона швейцарських франків.