"Більшість цих ссикунів вже нажралися!": Приходько знову жорстко "пройшлася" по російській естраді

Українська співачка Анастасія Приходько, яка відома своєю партіотичної позицією, висловилася щодо російських музикантів і артистів. Своїми думками артистка поділилася з виданням Persona.

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"Ссикуни! Я прийняла рішення покинути російську сцену на піку кар'єри в Російській Федерації. Останнє інтерв'ю у мене було 8 березня 2014 року на "Першому каналі" в ток-шоу Юлії Меньшової.

Коли більшість зірок ще стояли за огорожею Останкіно і думали, як їм потрапити в ефір. Але я змогла від цього відмовитися заради свого народу, який хоче і може жити по-іншому", - сказала співачка.

За словами артистки, російських зірок погубить жадібність. "Але більшість цих російських естрадних ссикунів вже нажралися. І в банках у них лежить досить, і вдома на закордонному узбережжі є...Це жадібність. А жадібність породжує бідність. Так було, є і буде. Ці барани думають, мовляв, якщо вони будуть дотримуватися нейтралітету, з ними нічого не трапиться. У "Майстрі і Маргариті" сказано: боягузтво – найнижчий порок людини. Мені не зрозуміти цих людей. От якби вони стали висловлювати свою думку, то перестали б жити під "пастухом", який їх "пасе" і годує недоїдками під виглядом червоної ікри", - підсумувала українка.