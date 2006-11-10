Рішення КМДА про підвищення житлово-комунальних тарифів - недійсне

Рішення Київської міської державної адміністрації про підвищення з 1 грудня 2006 року житлово-комунальних тарифів у місті Києві є нечинними через те, що не були подані на державну реєстрацію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України з посиланням на Департамент державної реєстрації нормативних актів Міністерства юстиції, із засобів масової інформації стало відомо, що Київська міськдержадміністрація прийняла низку розпоряджень від 30 жовтня 2006 року, а саме: №1574 «Про впорядкування розмірів квартирної плати за утримання будинків та прибудинкових територій»; №1575 «Про затвердження тарифів на теплову енергію»; №1576 «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання води і водовідведення холодної та гарячої води»; №1577 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води».

Проте зазначені розпорядження Київської міської державної адміністрації не були подані у встановлений законодавством термін до Київського міського управління юстиції для здійснення державної реєстрації.

Як визначено постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 1992 року «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», нормативно-правовий акт має подаватися на державну реєстрацію у п`ятиденний строк після його прийняття.

Ця ж постанова вказує не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

Департамент держреєстрації Мін‘юсту України нагадує, що згідно з нормами законодавства, при направленні акта на виконання посилання на дату і номер його державної реєстрації є обов`язковим. Нормативно-правовий акт, який не пройшов реєстрацію, вважається таким, що не набрав чинності, і не може бути застосований.

Державна реєстрація нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, які виступають суб`єктами нормотворення, здійснюється відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

Як повідомляв УНІАН, згідно з прийнятими розпорядженням КМДА, житлово-комунальні тарифи у столиці з 1 грудня мають підвищитися в середньому у 3,3 рази.