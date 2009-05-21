Імпорт масла в Україну зріс... у 103 рази

Імпорт масла в Україну в першому кварталі поточного року зріс у 103 рази. Про це повідомляється в прес-релізі Української аграрної конфедерації з посиланням на керівника проектів УАК Олександра ЯРОСЛАВСЬКОГО.

За даними УАК, у першому кварталі 2009 року було імпортовано 6,9 тис. тонн масла і жирів, що більше показника відповідного періоду в 103 рази. У результаті частка імпорту в загальному обсягу пропозиції масла на внутрішньому ринку збільшилася з 0,5% 2008 року до 40% цього.

«Якщо така тенденція зберігатиметься, то Україну закидають імпортним маслом, і вітчизняним виробникам, у кращому разі, залишиться лише пакувати імпортну продукцію», - вважає фахівець.

За інформацією УАК, цінова тенденція на масло виглядає так: у жовтні 2007 року - 3,3 тис. євро/тонна, у квітні 2008 р. – 2,7 тис. євро/тонна, у квітні 2009 р. – 2,2 тис. євро/тонна. Середній рівень ціни імпортованого в Україну масла та жиру в березні 2009 року становив 2,8 тис. дол./тонна, що становить 37% рівня березня 2008 г (7,5 тис. дол./тонна).

Також А.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що в Україні, як і в Європі, загострюються проблеми цінового характеру на молочному ринку, зумовлені падінням попиту.

Світові ціни на окремі молочні продукти впали до історичного рівня, і прогнозується подальше їх падіння на 10-15%. А.ЯРОСЛАВСЬКИЙ зазначив, що відбулося суттєве скорочення обсягу постачання молока на переробні підприємства. Так, за перший квартал 2009 року обсяг постачання сирого молока знизився на 21% відповідно до торішнього показника. Зокрема, за сільськогосподарськими підприємствами цей показник збільшився на 9%, а за господарствами населення та іншими господарськими структурами – зменшився відповідно на 35% і 34%.

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