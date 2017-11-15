У Житомирі завтра вперше відзначать День спільних дій в інтересах дітей

Завтра, 16 листопада, у Житомирі вперше відзначать День спільних дій в інтересах дітей. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, таке рішення ухвалив сьогодні, 15 листопада, виконком цієї ради.

Як повідомила на засіданні виконкому директор Житомирського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ольга Юрченко, 16 листопада у Житомирському академічному українському музично-драматичному театрі імені І. Кочерги проведуть інформаційно-просвітницький захід до Дня спільних дій в інтересах дітей.

Його організаторами є Житомирський міський центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також управління культури Житомирської міської ради.

На захід запросили близько 650 дітей з батьками – це діти із родин учасників антитерористичної операції, діти із особливими потребами та з будинків сімейного типу, тощо.

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«Перед театральною виставою діти стануть учасниками різноманітних майстер-класів та соціального опитування. Їх вітатимуть ляльки, для них працюватимуть інформаційно-просвітницькі локації міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а також служби у справах дітей, патрульної поліції та рятувальники», - повідомляють у міськраді.

Загалом же, День спільних дій в інтересах дітей відзначають в Україні з 20 листопада 2003 року. Це свято у нашій державі розглядають як один із шляхів консолідації зусиль усіх інституцій, що опікуються проблемами дітей.

Нагадаємо, що 20 листопада 1959 року Генеральна Асамблея ООН проголосила Декларацію прав дитини. Цей документ визначив основні життєві потреби дитини, її основні права, право національності та ім’я, право на освіту, заборону дитячої праці, право на гру та розвиток. Через 20 років, 20 листопада 1989 року, Генеральною Асамблеєю ООН була прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання Конвенція ООН про права дитини – міжнародний документ, який вперше в історії людства визначив повний спектр прав дитини та правові стандарти у цій сфері. Конвенцію ще називають «Світовою конституцією прав дитини». У ній викладено, які дії повинна здійснювати держава для забезпечення дотримання прав юних громадян. Конвенцію підписали 195 країн світу.