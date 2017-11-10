У Житомирі Міжнародний день толерантності відзначать інтерактивом, майстер-класами та ігровою програмою

У Житомирі 14-15 листопада до Міжнародного дня толерантності, який відзначатиметься 16 листопада, проведуть інтерактив, майстер-класи та ігрову програму, де вчитимуть поважати інших.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, в Домі української культури за ініціативи управління культури 14-15 листопада відбудеться низка заходів, присвячених Міжнародному дню толерантності.

Так, у місті пройде інтерактив з поліцією «Права дитини», відбудуться майстер-класи «Яскравий світ твоїх почуттів» та «Майстри міні-шедеврів».

Також для учасників свята буде організовано розважально-ігрову програму «Ми разом».

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Учасників заходу - дітей і дорослих - вчитимуть поважати інших, вміти висловлювати свою точку зору та відстоювати власну позицію.

Нагадаємо, Міжнародний день толерантності запровадили у 1995 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Саме цього року ЮНЕСКО ухвалило Декларацію принципів терпимості.

У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної приналежності чи кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього.

В усьому світі Міжнародний день толерантності відзначається 16 листопада.