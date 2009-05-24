На завтра обіцяють погоду не набагато кращу за сьогоднішню

25 травня на території України за прогнозами синоптиків утримається мінлива хмарність. В західній половині України без істотних опадів. На решті території місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі, у східній частині та в Криму з грозами. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у східній частині та в Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів місцями 13-16°; вдень 16-21°, на Закарпатті до 25° (в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°).

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На Київщині буде мінлива хмарність. Місцями очікуються невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі по області 7-12°, вдень 16-21°; у Києві вночі 8-10°, вдень 17-19° тепла.

24 травня температура води в Чорному морі 14-18°, в Азовському 18-20°, біля Феодосії 14°, в Дніпрі біля Києва 16°.