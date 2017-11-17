Вигнаний з Росії відомий артист покаже виставу на дніпровській сцені (відео)
19:16, 17 листопада 2017Суспільство
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Назаров став режисером вистави "Скрипаль на даху" українською.
Вигнаний з Росії за публічну критику Путіна і підтримку України народний артист Росії Володимир Назаров знайшов нову сцену в Дніпрі.
Він став режисером вистави "Скрипаль на даху" українською. Головну роль грає актор його знищеного в Росії театру Ігор Томілов, який для цього терміново вивчив українську.
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