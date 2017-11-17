Затриманим із 6,5 кілограмами вибухівки чоловікам оголошено підозру у підготовці теракту

Київська місцева прокуратура №2 оголосила підозру за фактом підготовки до вчинення терористичного акту двом закарпатцям, затриманим із 6,5 кг вибухівкипоблизу ТЦ «Аркадія» у Дарницькому районі столиці.

Як повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва, дії закарпатців кваліфіковано за ч. 1 ст. 14 (готування до злочину) ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

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Сьогодні, 17 листопада, Дарницький райсуд міста Києва задовольнив клопотання місцевої прокуратури про обрання підозрюваним в межах цього кримінального провадження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на парковці ТЦ «Аркадія» поблизу станції метро «Осокорки» у Києві співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого перебували двоє чоловіків. Під час огляду поліцейські виявили в багажнику рюкзак, у якому було 5 брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг і 10 електродетонаторів. Чоловіків, які перебували в автомобілі, затримали. Ними виявилися уродженці Закарпатської області 1990 та 1991 років народження.

Їм повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

14 листопада Дарницький райсуд Києва обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 256 тис. грн кожному. Прокуратура внесла апеляційну скаргу на це рішення суду, в якій просила суд обрати закарпатцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, збільшивши розмір застави до 2 млн грн.