У Києві спецпризначенці затримали авто із понад 6 кілограмами вибухівки, готової для використання (фото)

У Києві спецпризначенці затримали автомобіль із вибухівкою. Наразі на місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліціі. Про це повідомляє проес-служба столичної поліції.

Чоловіків, які були у машині, також затримали.

«На парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліціі особливого призначення помітили підозрілий автомобіль «Фольксваген», у салоні якого перебували двоє осіб»,- йдеться у повідомленні.

Читайте такожОдин з найбільш замінованих регіонів в світі: за 3 роки від вибухів на Донбасі загинуло 199 українських бійців - DW

Під час огляду транспортного засобу поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів. При цьому вибухівка була підготовлена до використання.

«Із молодиками, які її перевозили і не мали при собі засобів зв’язку, спілкуються слідчі та співробітники СБУ. Імовірно, у них є спільники. Слідчо-оперативна група проводить документування та встановлює всі обставини події», - зазначається у повідомленні поліції.

За наказом начальника Головного управління Національної поліціі у місті Києві Андрія Крищенка всі патрульні наряди (як піші, так і автомобільні) переведені у підвищену готовність, а відтак посилено патрулюватимуть вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей. До відпрацювань залучені також 200 військовослужбовців Національної гвардії України.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Київській області правоохоронці затримали жінку, яка впродовж трьох тижнів повідомляла про «замінування» Вишгородської ГЕС.

Зазначається, що 60-річна уродженка Хмельницької області, яка тимчасово підробляла продавцем на одному зі столичних ринків. Тривожні дзвінки здійснювала у вихідні дні, із різних столичних таксофонів. Всі свої злочинні дії фіксувала у блокноті.