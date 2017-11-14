У Києві заарештували закарпатців, яких піймали із понад 6 кілограмами вибухівки (відео)

Дарницький районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 256 тис. гривень кожному двом чоловікам, яких затримали із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

У прокуратурі заявили, що рішення суду в частині розміру застави буде оскаржено.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на паркувальному майданчику ТЦ «Аркадія» на Осокорках у Дарницькому районі Києва співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого перебували двоє чоловіків.

Під час огляду авто поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів.

Чоловіків, які перебували в авто, затримали. Ними виявилися уродженці Закарпатської області 1990 та 1991 року народження. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).