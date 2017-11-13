Затриманим із 6,5 кг вибухівки чоловікам у Києві повідомлено про підозру (відео)

Двом чоловікам, затриманим напередодні у Києві із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, повідомлено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Як повідомила прес-служба прокуратури міста Києва, вилучені в автомобілі чоловіків предмети ідентифіковані як вибухова речовина, вироблена на основі гексогену загальною вагою 6,5 кг, а також електродетонатори, які є бойовими припасами.

«На даний час затриманим особам, які виявилися уродженцями Закарпатської області 1990 та 1991 р.н., оголошено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України. Також до суду скеровано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - повідомили у прокуратурі.

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На даний час досудове слідство триває, встановлюються фактичні обставини та мотиви вчинення кримінального правопорушення.

У свою чергу прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook повідомила, що запобіжний захід затриманим буде обрано завтра, 14 листопада, Дарницьким райсудом столиці.

«Завтра Дарницький райсуд столиці обиратиме їм запобіжний захід», - написала вона.

Максимець також додала, що про час проведення засідання буде поінформовано додатково.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада на паркувальному майданчику ТЦ «Аркадія» на Осокорках у Дарницькому районі Києва співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль Volkswagen, у салоні якого перебували двоє чоловіків.

Під час його огляду поліцейські виявили у багажнику рюкзак, у якому було п‘ять брикетів пластиду загальною вагою 6,5 кг та 10 електродетонаторів.