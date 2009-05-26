Тимошенко запросила лівійців до приватизації Одеського припортового

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запросила лівійських інвесторів взяти участь у приватизації Одеського припортового заводу.

Як повідомляє Урядовий портал, про це вона сказала під час зустрічі із секретарем Вищого народного комітету Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії Аль-Багдаді Алі Аль-МАХМУДІ та його колегами.

Прем’єр-міністр зазначила, що для лівійських інвесторів участь у приватизації Одеського припортового заводу буде додатковою можливістю виходу на європейські ринки.

Також Ю.ТИМОШЕНКО наголосила на необхідності диверсифікації енергоносіїв та запросила лівійську сторону взяти участь у побудові нафтопереробного заводу в Одесі в районі порту «Південний». За її словами, реалізація цього проекту та побудова мережі заправок дозволить створити повний цикл нафтопереробки.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що Україна та Лівія мають перспективи для співпраці й у атомній енергетиці. Вона зазначила, що в України для цього є гарний професійний кадровий потенціал.

Визнаючи те, що для Лівії та країн Африки закупівля зерна є ключовою темою, прем’єр запропонувала лівійській стороні побудувати в Україні комплекс з виробництва, збереження і транспортування до 4 млн. тонн зерна, для якого вже підготовлений відповідний проект. Цей напрямок, на думку прем’єр-міністра, може бути пріоритетним в українсько-лівійській економічній співпраці.

Третім важливим напрямком співпраці між обома країнами Ю.ТИМОШЕНКО назвала авіабудівництво, що дозволить освоювати ринки в африканських країнах та країнах арабського світу. Прем’єр зазначила, що цей ринок є надзвичайно високорентабельним, і додала, що хотіла би, щоб обидві країни були партнерами у цій сфері.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила про те, що Україна може виготовляти та ремонтувати високоточну техніку, і це відкриває можливості для співпраці у військово-технічній сфері.

Українська та лівійська сторони домовилися про проведення засідання українсько-лівійської економічної комісії у липні цього року в Україні.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО привітала учасників зустрічі з Днем Африки. «У вашій особі я вітаю Лівію та усі народи Африки. Бажаю процвітання африканським країнам та Лівії, яка відіграє лідерську роль на африканському континенті», - зазначила вона.

Прем’єр-міністр вважає позитивним знаком те, що її офіційний візит та зустрічі на найвищому рівні відбуваються у ці дні.