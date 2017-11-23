Насіров підтвердив, що бореться з онкологією

Відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров підтвердив, що бореться з онкологічним захворюванням. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

При цьому він відмовився говорити про яке захворювання йде мова. Зазначимо, що раніше у ЗМІ з'являлася інформація, що мова йде про щитовидну залозу. І що саме через це у Насірова проблеми з тиском.

Через хворобу Насіров хотів виїхати в США для лікування. Однак у НАБУ чиновнику відмовили.

"У мене дійсно були великі проблеми з тиском. Лікарі думали, що це проблеми з серцем, але виявилося, що це онкологія. Я пройшов операцію, пройшов курс радіоактивної терапії, і сподіваюся, що все буде добре", - заявив Насіров.

Як повідомляв УНІАН, відсторонений від виконання обов'язків голова Державної фіскальної служби Роман Насіров подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії стосовно нього Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

3 березня Кабінет міністрів відсторонив Насірова від виконання обов'язків голови ДФС на час проведення розслідування.

Насіров підозрюється в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що чиновник протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати необґрунтовані рішення про розстрочення податкового боргу трьом компаніям. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн.