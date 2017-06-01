У Насірова рак щитовидної залози - ЗМІ (документ)

Роман Насіров просив детективів НАБУ надати йому можливість виїхати у США для проходження лікування папілярного раку щитовидної залози за протоколом "АТА" (рекомендований курс лікування/спостереження 5 років), який йому рекомендували у Національному інституті вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд) на період з 11 по 30 червня 2017 р.

Про це йдеться у поданому до НАБУ проханні відстороненого голови ДФС Романа Насірова та висновку судової медичної експертизи щодо стану її здоров'я, які є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Зокрема, Насіров просив дозволити йому виїзд на лікування в період з 11 по 30 червня 2017 року у відділення клінічної ендокринології Національного інституту вивчення діабету, хвороб травної системи і нирок (м. Бетесда, штат Меріленд), видати йому закордонний паспорт, тимчасово зняти з нього електронний браслет і забезпечити безперешкодний виїзд з території України.

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До прохання Насіров додав і висновок судово-медичної експертизи стану його здоров'я. У висновку йдеться, що клінічними лікарями у Насірова було встановлено перебіг таких захворювань:

ішемічна хвороба серця (нестабільна стенокардія (02.03.2017) вінцевих артерій;

рак (папілярний) щитовидної залози та інші.

Саме для післяопераційного терапевтичного лікування раку Насіров і просить дозволити йому виїзд за кордон, оскільки лікування за рекомендованим йому протоколом "АТА" в Україні неможливе.

Також інформацію про те, що у Насірова діагностували папілярний рак щитовидної залози, підтвердили джерела РБК-Україна в оточенні Насирова.

Як повідомляв УНІАН, детективи Національного антикорупційного бюро України відмовили усуненому з посади голови Державної фіскальної служби Роману Насірову в наданні дозволу на виїзд за межі України.