Папа Римський у недільній проповіді згадав про Голодомор та запевнив, що молиться за Україну

Папа Римський Франциск у своїй недільній проповіді згадав про Голодомор та запевнив, що молиться за Україну.

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Як повідомляє Радіо Ватикану, про це Папа Римський сказав сьогодні, звертаючись до представників української спільноти, які разом з іншими вірянами зібралися на площі Святого Петра у Ватикані.

«Окремо вітаю українську громаду, яка згадує трагедію Голодомору – голодної смерті, спричиненої сталінським режимом, що забрала мільйони життів. Молюся за Україну, аби сила віри змогла причинитися до зцілення ран минулого та поширення стежок миру сьогодні», – сказав він.

У повідомленні зазначається, що Українська греко-католицька церква в Італії у співпраці з дипломатичними представництвами України та громадськими організаціями проводить ряд духовних та культурних заходів, приурочених до 85-х роковин Голодомору. Головним місцем їх проведення цього року обрано Мілан, а у листопаді 2018 року заходи проводитимуться у Неаполі.