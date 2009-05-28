Кучма: Дніпропетровськ гідний проведення Євро-2012

На рівні влади в Україні за два останні роки практично нічого не зроблено для підготовки до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це екс-президент України Леонід КУЧМА заявив сьогодні у Дніпропетровську на прес-конференції у рамках зустрічі ділових кіл України і Польщі (за участю Л.КУЧМИ та екс-президента Польщі Олександра КВАСНЕВСЬКОГО).

«Деякі представники влади навіть думали, що якщо Україні на проведення чемпіонату права не нададуть, то буде краще, голова не болітиме», - наголосив Л.КУЧМА.

За його словами, усі нові споруди, які з’явилися в Донецьку, Харкові, Дніпропетровську, - це ініціатива бізнес-структур, напряму не зв’язана з Євро-2012.

Екс-президент України зазначив, що держава, яка бере відповідальність за реконструкцію аеропортів, спорудження злітно-посадових смуг, мала б у даній ситуації не заважати інвесторам, які готові реально взяти відповідальність за ці об’єкти.

За словами Л.КУЧМИ, Дніпропетровськ гідний проведення Євро-2012. «З усіх точок зору, Дніпропетровськ не гірший, а кращий за інші міста», - сказав він.

На думку екс-президента України, те, що Дніпропетровськ відсторонили від проведення Євро-2012, свідчить про політичне рішення.

«Якщо це дійсно політичне рішення, то у Дніпропетровська є цілковите право своїми подальшими діями доводити, що місто гідне проведення фінальної частини Євро-2012», - наголосив Л.КУЧМА.