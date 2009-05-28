Бізнес-клімат у зоні євро поліпшується
23:26, 28 травня 2009Суспільство
761
... але дуже повільно
У травні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати другий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –3,17 проти –3,26 пункти у квітні.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.
Зростання індикатора пояснюється покращанням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва у найближчі місяці та оцінок виробничих трендів у попередні місяці, незначним покращанням оцінок запасів продукції на складах.
Водночас, оцінки портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень дещо погіршилися.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter