Бізнес-клімат у зоні євро поліпшується

У травні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати другий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –3,17 проти –3,26 пункти у квітні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зростання індикатора пояснюється покращанням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва у найближчі місяці та оцінок виробничих трендів у попередні місяці, незначним покращанням оцінок запасів продукції на складах.

Водночас, оцінки портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень дещо погіршилися.