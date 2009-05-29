НБУ розширив повноваження тимчасових адміністраторів

Національний банк України (НБУ) своєю постановою від 16 квітня 2009 р. №225 вніс зміни до Спеціального порядку здійснення заходів щодо фінансового оздоровлення банків.

Текст постанови, яка набуде чинності з 1 червня ц.р., розміщено на офіційному сайті Верховної Ради.

Зокрема, новим порядком передбачено, що банк повинен відображати різницю між зареєстрованим статутним капіталом і новим розміром статутного капіталу, певним тимчасовим адміністратором під час зменшення статутного капіталу шляхом зниження номінальної вартості акцій у складі загальних резервів.

Крім того, передбачено, що тимчасовий адміністратор з метою вжиття заходів щодо фінансового оздоровлення банку має право зменшувати розмір статутного капіталу банку, визначати нову номінальну вартість акцій, проводити консолідацію акцій, здійснювати додаткову емісію акцій.