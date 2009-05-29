Під час обприскування поля розбився дельтаплан

Сьогодні вранці під час обприскування поля поблизу села Головківка Олександрійського району на Кіровоградщині впав мотодельтаплан, пілота у непритомному стані доставлено до районної лікарні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Кіровоградській області.

Розливу хімічних добрив немає. Причина падіння встановлюється. Підрозділи МНС до ліквідації наслідків аварії не залучались.

На місці падіння мотодельтаплана працювали оперативна група Олександрійського райвідділу ГУ МНС в області та слідчо-оперативна група районного РВ УМВС в області, Олександрійська районна прокуратура.

Подія знаходиться на контролі облуправління МНС.