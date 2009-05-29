Під час обприскування поля розбився дельтаплан
22:16, 29 травня 2009Суспільство
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Пілот травмований
Сьогодні вранці під час обприскування поля поблизу села Головківка Олександрійського району на Кіровоградщині впав мотодельтаплан, пілота у непритомному стані доставлено до районної лікарні.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС в Кіровоградській області.
Розливу хімічних добрив немає. Причина падіння встановлюється. Підрозділи МНС до ліквідації наслідків аварії не залучались.
На місці падіння мотодельтаплана працювали оперативна група Олександрійського райвідділу ГУ МНС в області та слідчо-оперативна група районного РВ УМВС в області, Олександрійська районна прокуратура.
Подія знаходиться на контролі облуправління МНС.
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