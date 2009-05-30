Призов до армії закінчився достроково

В Україні достроково завершилася призовна кампанія “Весна – 2009”.

Як повідомили УНІАН в управлінні прес-служби Міноборони, станом на 29 травня, у Збройних Силах України завершився процес звільнення військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки. Як і планувалось, усі 14 тисяч 466 військовослужбовців строкової служби, що підлягали звільненню, залишили військові частини.

Весняний призов громадян України на строкову військову службу, який проходив відповідно до Указу Президента України від 5 листопада 2008 року № 999/2008 “Про строки проведення чергових призовів, чергові призови на строкову військову службу громадян України та звільнення в запас військовослужбовців у 2009 році”, також завершився.

За словами тимчасово виконуючого обов’язки начальника Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних Сил України генерал-майора Сергія КРОПИВЧЕНКА, весняний призов 2009 року громадян України на строкову військову службу завершено та виконано на 100%.

“Військовими комісаріатами України було призвано та відправлено на комплектування військ 26,5 тисячі осіб молодого поповнення, – зазначив він. – З них до лав Збройних Сил – 20 тисяч і 6,5 тисяч – до інших військових формувань України”.