9 підлітків з Житомирщини заблукали на Говерлі

Вчора о 18.10 до МНС надійшло повідомлення про те, що у Ворохтинському районі Івано-Франківської області під час спуску з гори Говерла заблукала незареєстрована туристична група у складі 9 підлітків віком 14-16 років з Житомирщини.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, сьогодні о 7.00 підлітки були знайдені та доставлені до села Лазещина, стан їхнього здоров’я задовільний.

Пошукові роботи вели 26 працівників і 4 одиниці техніки Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної служби пошуку та рятування туристів МНС із Прикарпаття та Закарпаття.