Вибух на Донеччині: постраждали двоє дітей
14:59, 31 травня 2009Суспільство
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Проводиться розслідування
Вчора о 18.10 у селі Московське Шахтарського району Донецької області на дачній ділянці внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали 2 дитини, 1996 та 1998 років народження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, діти з травмами різного ступеню важкості були госпіталізовані до Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні.
Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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