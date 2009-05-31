Вибух на Донеччині: постраждали двоє дітей

Вчора о 18.10 у селі Московське Шахтарського району Донецької області на дачній ділянці внаслідок вибуху невідомого предмета постраждали 2 дитини, 1996 та 1998 років народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, діти з травмами різного ступеню важкості були госпіталізовані до Донецької обласної клінічної травматологічної лікарні.

Правоохоронними органами проводиться розслідування. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.