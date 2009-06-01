Проблемні банки: хроніка подій

"Дело" дізналося, як скорочують свої витрати проблемні банки.

Банк Надра

За період роботи тимчасової адміністрації в банку адміністративні витрати скоротилися більш ніж на 20%. «Основними чинниками, що вплинули на скорочення цих витрат, є оптимізація чисельності персоналу, перегляд умов і розміру за договорами орендної плати, а також закриття неефективно працюючих майданчиків продажів», — повідомили в прес-службі банку.

БРР

У банку ще тільки планується серйозне скорочення персоналу. Поки що з 436 співробітників, які працювали в Банку регіонального розвитку до введення тимчасової адміністрації, скоротили тільки 50 осіб. «Плануємо скоротити ще 30-40%», — говорить тимчасовий адміністратор БРР Андрій Яцура. Тим, хто залишився, банк урізав зарплати, за рахунок чого витрати фонду оплати праці знизилися на 40%.

Було закрито 6 відділень, які знаходилися в орендованих приміщеннях. На 20-30% вдалося скоротити витрати на оренду інших приміщень банку.

«БІГ Енергія»

З метою скорочення витрат банк закриває нерентабельні відділення. Зокрема 9 червня закриється відділення банку №1 у місті Кузнецовськ Рівненської області. Філіал, який знаходиться в цьому місті, продовжить свою роботу. Також планується перевести філіали банку в Запоріжжі і Южноукраїнську (Миколаївська область) у статус відділень. Після всіх етапів реорганізації в регіональній структурі банку залишиться 7 філіалів і 14 відділень.

Крім того, банк економить на службових автомобілях і рекламі. «Адміністративні витрати банку за період роботи тимчасової адміністрації зменшилися на 20%, зокрема скоротилися витрати на утримання службових автомобілів і рекламну діяльність», — повідомляють у прес-службі.

Банку довелося розлучитися з 20% штату головного офісу і філіалів банку — скорочення адміністративних витрат за цією статтею буде відображено в показниках «БІГ Енергії» з липня поточного року. У прес-службі повідомили, що фінустанова планує продовжити скорочення штату і філіальної мережі.

Укрпромбанк

Банк проводить постійну роботу зі скорочення витрат шляхом закриття нерентабельних відділень, скорочення режиму роботи точок продажів і їх штатної чисельності. У банку пройшли скорочення персоналу, під звільнення потрапили не тільки рядові службовці, але і три заступники голови правління банку. Відділення працюють за скороченим графіком роботи — з 11.00 до 15.30. Частину співробітників відправляють у двотижневі відпустки за свій рахунок. «Близько 30% нам вдалося заощадити на адміністративних витратах без шкоди роботі», — говорить тимчасовий адміністратор Укрпромбанку Костянтин Раєвський.

Родовід Банк

Банк проводив кардинальне скорочення адміністративних витрат з метою їх оптимізації ще до введення тимчасової адміністрації, із зими 2009 року. Це в основному відбувалося за рахунок скорочення робочого дня співробітників, скорочення персоналу і оптимізації регіональної мережі. Скільки вдалося заощадити, в банку не повідомляють. «В даний час банк продовжує оптимізацію мережі відділень зі збереженням необхідного для обслуговування клієнтів присутності банку в усіх регіонах України», — говорить прес-секретар Родовід Банку Дарина Хабарова.