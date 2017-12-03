У Львові невідомі звалили пам'ятник комуністу Великановичу

У Львові невідомі в ніч на 2 грудня демонтували пам'ятник члену Компартії Західної України Юрію Великановичу.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Нацполіції області, 2 грудня в поліцію надійшла інформація від жителів вул. О. Мишуга про те, що вночі невідомі звалили з постаменту бронзовий пам'ятник комуністичному діячеві Юрію Великановичу.

Як з'ясувалося на місці події, зловмисники спиляли пам'ятник з постаменту і кинули поруч. На постаменті вони залишили напис червоною фарбою "Комуняку геть".

Всі обставини події встановлюються. Пам'ятник переданий на баланс комунального підприємства.

Довідка. Юрій Великанович народився в 1910 році в місті Турка Львівської області. Член Комуністичної партії Західної України, учасник революційних подій в Іспанії. Був смертельно поранений у бою на річці Ебро в 1938 році.

У 1982 році у Львові Великановичу був встановлений пам'ятник роботи скульптора Теодозії Бриж, а одну з вулиць назвали його ім'ям. Після здобуття незалежності в 1991 році вулицю було перейменовано.

У 2010 році вандали відпиляли голову пам'ятника Великановичу. Надалі пам'ятник був реставрований.