Дипломат розповів про вирішення проблеми російського "іхтамнєт" на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив надзвичайний і повноважний посол України Володимир Василенко.

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"На сьогодні у країні не існує чітко визначеної правової позиції, яка визначає фіксацію збройної агресії Росії. Необхідний окремий слідчий орган, який би протоколював факти агресії. Це треба робити формально-юридично, у тому числі фіксувати злочини проти людяності, знищення інфраструктури, суми завданих збитків. Цього не робиться, на жаль, і бездіяльність керівництва країни підриває здатність України в подальшому вимагати відшкодування шкоди й покарання винних", – сказав Василенко і зауважив, що без юридичної фіксації всіх наслідків Україна не зможе заявляти про якісь претензії.

"Цей документ, який буде створено, має бути доведено до всіх членів ООН, щоби Росія знову не змогла казати "нас там нет", - наголосив дипломат.

Водночас дипломат нагадав, що радянська влада в листопаді 1942 року, коли ще не було можливості передбачити, чим закінчиться війна, створила урядову комісію, яка займалася визначенням завданих Німеччиною збитків, які потім пізніше було висунуто для сплати репарацій.