Відсьогодні у Києві діють нові тарифи на ЖКП

З сьогоднішнього дня, 1 червня, у Києві набрали чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги та квартплату.

Підвищення відбулося відповідно до розпоряджень Київської міської держадміністрації про нові тарифи на ЖКП для населення, бюджетних установ та інших споживачів від 29 квітня за №№ 516, 517, 518, 519 та 520.

Як повідомляв УНІАН, столична влада оприлюднила зазначені розпорядження у спеціальному випуску муніципальної газети «Хрещатик» №57/1 (3503) від 30 квітня та на інтернет-сайті видання в розділі офіційних документів.

Згідно з розпорядженням № 520 «Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення» та розпорядженням № 516 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення», нові тарифи за воду та опалення для киян буде збільшено приблизно вдвічі, при тому, що з 1 червня вони зростуть на 50% від загального збільшення (перший етап).

Вартість послуги за холодне водопостачання та водовідведення при наявності квартирного чи будинкового лічильника затверджена в розмірі 3,02 грн. за 1 куб. м (раніше - 1,48 грн.), за відсутності засобу обліку - 16,61 грн. на 1 особу (8,14 грн.).

Вартість послуги за гаряче водопостачання та водовідведення при наявності лічильника становитиме 13,69 грн. за 1 куб. м (раніше - 7,38 грн.), без засобу обліку - 47,92 грн. за 1 особу (25,89 грн.).

Тариф на послугу з централізованого опалення для населення при відсутності засобів обліку теплової енергії затверджений в розмірі 2,38 грн. за 1 кв. м опалювальної площі у місяць (раніше 1,6 грн. за 1 кв. м). Сума тарифу встановлена для розрахунків за опалення щомісячно протягом року.

Розпорядженням № 518 «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» встановлені тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються житлово-експлуатаційними організаціями комунальної форми власності (ЖЕО) по кожному будинку окремо. Тарифи також будуть введені в дію 1 червня.

Ознайомитися з розмірами нових тарифів за квартплату можна на сайті КМДА www.kmv.gov.ua

В усіх підписаних 29 квітня розпорядженнях про тарифи на ЖКП для населення зазначається, що вони встановлені з метою поетапного приведення вартості послуг до економічно обґрунтованих витрат.

Тарифи на комунальні послуги для бюджетних установ та інших споживачів столиці затверджені розпорядженнями № 519 «Про погодження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів», а також № 517 «Про встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ та інших споживачів». Згідно з цими документами, у Києві з 1 червня ц.р. тарифи на комунальні послуги для бюджетних організацій збільшаться на 73%-116%, для інших споживачів - на 8-116%.

КМДА встановила різні тарифи на гаряче водопостачання та опалення для вказаних груп споживачів в залежності від того, якій зоні обслуговування - ЗАТ “ЕК “Дартеплоцентраль” чи АК “Київенерго” – належать теплопункти, що обслуговують будівлі бюджетних установ та юридичних осіб.

Так, тариф на опалення для бюджетних організацій та юросіб в зоні «Київенерго» затверджений на рівні 11,63 грн за 1 кв. м опалювальної площі на місяць (раніше - 5,38 грн.); в зоні «Дартеплоцентраль» - 9,78 грн. за 1 кв. м (5,38 грн.).

Тариф на горяче водопостачання в зоні «Київенерго» встановлено в розмірі 27,07 грн. за 1 куб. м (раніше цей тариф для бюджетних установ становив 14,89 грн., для інших споживачів - 16,57 грн.). В зоні обслуговування «Дартеплоцентраль» тариф на гаряче водопостачання становитиме 23,84 грн. за 1 куб. м (раніше для бюджетних організацій - 14,89 грн., для інших споживачів - 16,57 грн.).

Тариф на холодне водопостачання та водовідведення для бюджетних організацій та інших споживачів затверджені в розмірі 4,88 грн за 1 куб. м (раніше 2,82 грн. за 1 куб. м - для бюджетних установ; 4,50 грн. – для інших споживачів).

Перед підписанням зазначених розпоряджень перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО заявив, що тарифи на житловокомунальні послуги для населення та комунальні послуги для юридичних осіб передбачається довести до економічно обґрунтованого рівня в 3-4 етапи до липня 2010 року.