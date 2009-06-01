Фонд держмайна за п'ять місяців зробив майже... 6% від плану

Фонд державного майна України (ФДМУ) отримав від приватизації в січні-травні ц.р. 493 млн. грн., що становить 5,8% річного плану.

Про це УНІАН повідомили у ФДМУ.

Надходження від оренди за підсумками січня–травня ц.р. становили 290 млн. грн., за цей же період перераховано 347,8 млн. грн. дивідендів.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2009 рік надходження від приватизації передбачено в розмірі 8 млрд. 501 млн. грн., від оренди – 555,5 млн. грн., дивідендів – 297,8 млн. грн.