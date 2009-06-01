Житель Донецька відкрив стрільбу по працівниках водоканалу
Коли до нього приїхали відключати воду
Житель Донецька відкрив стрілянину по працівниках водоканалу, які приїхали до нього додому відключати воду за борги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на комунальному порталі Донецької міської ради.
Згідно з повідомленням, борг за цією адресою в приватному секторі Пролетарського району становить майже 1,5 тис. грн., тому співробітники підприємства КП «Донецькміськводоканал» приїхали відключати будинок неплатника від подачі води.
Щойно комунальники приступили до робіт з відключення водопостачання, в них полетіли кулі. Співробітники міліції, які супроводжували комунальників, не змогли домовитися з боржником і викликали дільничного міліціонера. Роботи з відключення продовжили після того, як до вікон абонента був поставлений автомобіль «ЗІЛ» КП «Донецькміськводоканал». Незабаром співробітники міліції вилучили у боржника зброю, ніхто не постраждав.
За даними комунального порталу, у квітні рівень оплати населення за надані послуги КП «Донецькміськводоканал» склав лише 84%. На кінець травня жителі Донецька недоплатили водоканалу понад 50 млн. грн.