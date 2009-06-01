Службовці Херсонської ОДА підуть у похід через пустелю

Чиновники Херсонської облдержадміністрації з метою популяризації зеленого туризму підуть в похід через пустелю «Олешківські піски» і спустяться по річці Інгулец на байдарках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Херсонської ОДА Борис СІЛЕНКОВ.

Таким чином він вкотре спробує привернути увагу туристів до єдиної в Європі пустелі «Олешківські піски», що знаходиться на території Цюрупинського району Херсонської області. Похід заплановано на День незалежності України 24 серпня.

Крім того, у вересні 2009 року чиновники Херсонської облдержадміністрації планують провести показовий спуск на байдарках по притоці Дніпра річці Інгулець, щоб привернути увагу до екологічного стану цієї річки, яку забруднюють підприємства Кривого Рогу.

Довідка УНІАН. 20 серпня 2008 р. відбувся перший піший похід чиновників Херсонської ОДА в Олешківські піски. Учасники походу на чолі з губернатором Б.СІЛЕНКОВИМ і мером Херсона Володимиром САЛЬДО пройшли по пісках 5 км.