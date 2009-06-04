Середній чек у гіпермаркетах «збіднів» на 15-20%

Прибутковість продовольчих та універсальних гіпермаркетів з метра квадратного знизилася на 40%, порівняно з минулим роком. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі:» розповів керівник напрямку логістичного консалтингу групи компаній Advanter Group Антон БІЛЕЦЬКИЙ.

Приблизно на 15–20% зменшився розмір середнього чека через те, що споживач віддав перевагу менш маржинальним товарним позиціям.

Водночас, як відзначив експерт, в умовах фінансової кризи гіпермаркети й cash&carry не тільки не втратили своїх лояльних клієнтів, а й здобули нових споживачів, які почали зважати на структуру своїх витрат і перевели систему сімейних закупівель на раціональну схему.

На думку А.БІЛЕЦЬКОГО, це пояснюється тим, що великоформатний роздріб переважно позиціонувався в ніші дискаунтерів (економічних магазинів), розрахованих на раціональних споживачів, для яких важливу роль відіграє зручність покупки (рідше, але на тривалий період), нижчі ціни, порівняно з традиційним роздробом, великий вибір товарів.

Крім того, великоформатний роздріб з меншими втратами пережив війну з постачальниками.

«Жорсткіші вимоги до постачальників гіпермаркети й cash&carry компенсують високими обсягами закупівлі. (…) Практика засвідчує, що великоформатні мережі насправді оплачують товарні кредити раніше, ніж представники традиційного ретейлу. Вони акуратніші у виконанні своїх домовленостей з постачальниками. Наприклад, при домовленості на кредитування 120 днів cash&carry у середньому мають прострочення платежу не більше п’ять-десять днів, тоді як традиційний роздріб при відстрочці 90 днів може прострочити оплату заборгованості на 40–60 днів і більше, аж до «заморожування» платежів», - пояснив А.БІЛЕЦЬКИЙ.

На думку експерта, останнім часом конкуренцію гіпермаркетам прагнуть скласти традиційні роздрібні мережі. «Прагнучи мінімізувати відтік споживачів у сегмент гіпермаркетів і дискаунтерів, активно формують власну «ощадливу» цінову політику. Через це створюється ілюзія невідповідності цінової політики гіпермаркетів своєму формату», - резюмував А.БІЛЕЦЬКИЙ.