Смертельна ДТП у Харкові: суд продовжив арешт Зайцевої ще на 2 місяці

Київський районний суд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Олені Зайцевій, яка підозрюється у скоєнні смертельної ДТП на вулиці Сумській 18 жовтня. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила суддя Світлана Муратова.

Зайцевій продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 10 лютого включно без можливості внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Читайте також"Я ніколи більше не сяду за кермо": Зайцева у суді звернулася до родичів загиблих у моторошній ДТП (фото, відео)

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.

Сьогодні, 13 грудня, Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП та заявила, що готова понести покарання, призначене судом.