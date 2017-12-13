Зайцева визнала провину у кривавій ДТП у Харкові

Підозрювана у скоєнні смертельної ДТП у Харкові Олена Зайцева визнала свою провину у скоєному та готова понести покарання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час засідання Київського райсуду Харкова, який розглядає продовження терміну запобіжного заходу підозрюваній.

«Я щодня молюся про загиблих, я б віддала своє життя. Я прошу вибачення у всіх. І ніколи не сяду за кермо. Я визнаю провину і готова понести покарання», - сказала вона.

Адвокат підозрюваної Юлія Козир заявила, що позиція узгоджена із захистом та додала, що слідство провело низку експертиз, які підтверджують, що і Зайцева, і другий учасник ДТП – Геннадій Дронов – порушили правила дорожнього руху.

Читайте такожПоліція Харкова притягне до відповідальності ще одного водія з місця ДТП на Сумській

«Будь-які заперечення, невизнання даного документу, його юридичної сили є безглуздими, - заявила Козир. - Тому станом на сьогодні я вважаю, що підозри у даному кримінальному провадженні обґрунтовані».

Захист також не заперечував проти клопотання прокурорів про продовження терміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Суд продовжує вивчати докази у справі.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня в Харкові на перетині вулиці Сумської і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, пізніше ще одна померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Зайцеву і Дронова на час проведення розслідування у справі.