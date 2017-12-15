У Нікополі з-під варти звільнили обвинувачених у подвійному вбивстві, через яких батько жертви підірвав гранати в суді

У Нікополі не продовжили термін тримання під вартою, котрий сплив 3 грудня, Роману Жмурко та Денису Подоляку, обвинуваченим у вбивстві Різвана Тапаєва 10 лютого 2016 року. Про це повідомляє Громадське

У кримінальній справі про подвійне вбивство було затримано трьох осіб, проте в результаті вибуху 30 листопада у Нікопольському суді, один з обвинувачених Сергій Вороновський - загинув, інші двоє були госпіталізовані.

Востаннє термін тримання під вартою продовжували 5-го жовтня до 3-го грудня.

Останнє засідання у справі відбулось 30-го листопада, але в ухвалі суду за 1 грудня не йдеться про продовження терміну тримання під вартою обвинувачених, їм лише приставили охорону. Про це зазначено в ухвалах суду, опублікованих у відкритому доступі.

«Застосувати заходи безпеки до обвинувачених — забезпечити їх особисту охорону у КЗ «Нікопольська міська лікарня №1 ДОР на час перебування в лікарні», — ідеться в тексті ухвали.

Про те, що обвинувачені наразі фактично вільні, "Громадському" підтвердила речниця поліції Дніппровської області Ганна Старжевська.

«Так, це дійсно правда. Проте їх наразі охороняє поліція», — зазначила вона.

У суді цей інцидент не коментують, проте, юрист Ростислав Кравець зазначив, що фактично злочинці тепер вільні через те, що прокуратура своєчасно не звернулась до суду.

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«Фактично це може означати, що органи прокуратури своєчасно не звернулись до суду, відповідних органів, щодо продовження цих обо’вязквів, покладених на осіб скоєних злочинів: або запобіжні заходи, або обов'язок не відлучатись, не спілкуватись зі свідками... Продовжити їх уже немає можливості», — сказав Кравець.

Обидва перебувають у важному стані, повідомила головна лікарка Нікопольської лікарні Олена Соломаха.

«Нині вони перебувають у стабільно-важкому стані. Приблизно ще два тижні будуть у нас. Їм зробили планову операцію», — сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у суді м. Нікополя Дніпропетровської області під час слухання справи батько вбитого у 2016 році чоловіка підірвав дві гранати.

Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, згодом у лікарні помер один із підсудних. Ще дев’ятеро людей постраждали.

Поліція відкрила кримінальне провадження за п. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.

За даними правоохоронців, обвинувачені у подвійному вбивстві троє підсудних 10 лютого 2016 року здійснили у Нікополі напад, під час якого з автомата Калашникова було розстріляно двох чоловіків 25 і 30 років.