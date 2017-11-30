Зросла кількість загиблих внаслідок вибуху гранат у суді Нікополя
У Нікополі у лікарні помер один з підсудних, який отримав поранення під час вибуху гранат у суді.
У Нікополі в лікарні помер один з підсудних, який отримав поранення від вибуху гранат у Нікопольському суді.
Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.
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За її словами, чоловік помер близько 14 години.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді в Нікополі внаслідок вибуху двох гранат одна особа загинула, ще семеро дістали травми. В поліції зазначили, що під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув дві гранати та підірвав їх.
Пізніше прес-секретар ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що внаслідок вибуху у суді до лікарень потрапили 10 осіб.