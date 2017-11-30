Зросла кількість загиблих внаслідок вибуху гранат у суді Нікополя

У Нікополі в лікарні помер один з підсудних, який отримав поранення від вибуху гранат у Нікопольському суді.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник відділу комунікації ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

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За її словами, чоловік помер близько 14 години.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у суді в Нікополі внаслідок вибуху двох гранат одна особа загинула, ще семеро дістали травми. В поліції зазначили, що під час слухання справи за фактом вбивства, батько потерпілого витягнув дві гранати та підірвав їх.

Пізніше прес-секретар ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська повідомила, що внаслідок вибуху у суді до лікарень потрапили 10 осіб.