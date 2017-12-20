Горе-мати, через яку на Черкащині згоріли живцем четверо її дітей, вагітна усьоме (відео)

Матір, через яку живцем згоріли четверо дітей на Черкащині, відпустили під домашній арешт. Наразі вона вагітна сьомим.

У Тетяни залишилось ще двоє дітей. Живі, бо на той час були в бабусі в іншому селі. Матір, яку правоохоронці затримали, суд відпустив під домашній арешт, йдеться в сюжеті ТСН.

Житиме у мами, яка теж полюбляє оковиту. Максимум, що їй загрожує, - 5 років в'язниці.

Дітей, які померли з вини матері, поховали в одній могилі - дві сестрички та братики. Найстаршій, Яні, було 8 років. Наймолодшому, Андрію, трішки більше року. Ірині та Сергійку виповнилось 4 та 3 роки. В останню дорогу їх проводила бабуся та односельчани.

Трагедія сталася в селі Драбівці, що на Черкащині. Мати зачинила дітей в хаті та пішла відпочивати з друзями. Коли повернулась з гулянки, будинок палав.

"Як виносили, неможна було розібрати, що це таке взагалі. Це жах просто. Тут стояли мужики, вони не могли сліз утримати, розумієте. Не кажучи про жінок. Жінки тут вили", - розповідає сільський голова Олександр Герасименко.

Жінку, яка зачинила на замок власних дітей, звати Тетяна Трояновська. Їй 28 років. Родина була неблагополучна, розповідає сільський голова. Батько був постійно на заробітках, мати постійно пиячила.

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"Вони вели кочовий спосіб життя. Тетяна народила тут, поїхала в Онупріївку, тому що ми постійно контролювали, бо сім'я проблемна. А їй не хотілося, щоб її так пресували", - каже Герасименко.

Не замовчує пристрасть Тетяни до горілки і сестра Юлія.

"Кращих ти собі подруг, кажу, знайшла – горілку. Сестри, не бачиш, ні грама. Я скільки не дзвонила, вона вічно поза зоною", - каже Юлія Трояновська.

Дітей та часто залишила самих, розповідають селяни. Малеча завжди була недоглянута.

Будинок, в якому живцем згоріли діти, досі тліє. А зачинений замок так і висить на обгорілих дверях.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 17 грудня, ввечері в с. Драбівці Золотоніського району на Черкащині через пожежу у будинку загинуло четверо дітей.