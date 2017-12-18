Матір замкнула в будинку і пішла: на Черкащині під час пожежі загинули четверо малолітніх дітей

У неділю, 17 грудня, ввечері в с. Драбівці Золотоніського району на Черкащині через пожежі у будинку загинуло четверо дітей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"На місці пожежі виявлені тіла 4 загиблих дітей (у віці від 1 до 8 років). Причина пожежі встановлюється", - йдеться в повідомленні.

У той же час перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін повідомив, що мати замкнула дітей в будинку і пішла відпочивати до друзів.

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"Вчора ввечері в одному з сіл Черкаської сталася страшна трагедія. Під час гасіння пожежі в приватному домоволодінні виявлено обгорілі тіла чотирьох дітей, 2009-2014 років народження. Мати, 1989 р., закрила дітей у хаті, а сама пішла відпочивати до друзів. Неймовірно болить за нещасних дітей, які були не потрібні при житті ні матері, ні батьку", - написав він.

Зараз з горе-матір'ю працюють слідчі.

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