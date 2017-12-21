Житомирська облрада затвердила програму соціально-економічного розвитку області на 2018 рік з кошторисом 5,7 мільярдів

Житомирська обласна рада затвердила програму соціально-економічного розвитку області на 2018 рік з обсягом фінансування 5,7 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення депутати прийняли сьогодні, 21 грудня, на черговій сесії обласної ради.

Зазначається, шо програма визначає пріоритети і ключові напрями економічного і соціального розвитку області. До неї увійшли обласні комплексні цільові програми, що фінансуються з обласного бюджету і діятимуть у 2018 році. Також вона містить ряд проектів регіонального розвитку.

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На фінансування заходів програми спрямують кошти державного бюджету, в тому числі - кошти Державного фонду регіонального розвитку, обласного і місцевих бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні та інші кошти.

Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів програми, складає 5 млрд 672 млн 731 тис. грн, в тому числі з державного бюджету – 1 млрд 31 млн 897 тис. грн, з обласного та інших місцевих бюджетів – 1 млрд 100 млн 464 тис. грн та 3 млрд 540 млн 370 тис. грн – позабюджетних коштів.​