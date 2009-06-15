Результати тестування з української мови і літератури

Український центр оцінювання якості освіти оприлюднив результати тестування з української мови та літератури 2009 року. У 37 тисяч 292, або 8,61% випускників цього та минулого років отриманий результат тестування є меншим за 124 бали за системою рейтингування від 100 до 200, що означає, що їхні сертифікати не можуть бути прийнятими до розгляду вітчизняними університетами, інститутами та академіями.

Про це УНІАН повідомили в Інформаційному центрі незалежного оцінювання.

Проходження тесту з української мови та літератури є обов`язковим для усіх абітурієнтів вітчизняних вищих навчальних закладів незалежно від форми навчання та власності. Минулого року "невдах" було трохи більше - 8,81%.

Максимальний 200-бальний результат цьогоріч отримало 206 випускників, або 0,05% учасників ЗНО 2009 року. Найбільша частина учасників - 43,01% - показали результат в діапазоні 150-180 балів.

Нагадуємо, що цього року сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) охоплювала собою 8 загальноосвітніх предметів та тривала з 6 травня по 5 червня. Офіційні результати тестів за шкалою від 0 до 12 балів будуть надіслані поштою до адміністрацій навчальних закладів до 22 червня, де їх зараховуватимуть як результати державної підсумкової атестації, а єдиний сертифікат із зазначенням результатів усіх тестувань надійде до 27 червня на адреси, вказані учасниками ЗНО під час їхньої реєстрації.

Результати тестувань можна буде до 15 липня оскаржити, склавши спеціальну заяву до Українського центру оцінювання якості освіти.

В Українському центрі оцінювання якості освіти вже відбулося засідання апеляційної комісії, під час якого розглянуто 184 апеляційні заяви. Результати 168 учасників зовнішнього оцінювання залишено без змін, шести – змінено. Рішення щодо задоволення апеляційних заяв десяти учасників відкладено до уточнення даних, зазначених у заявах.

Учасники, які з об`єктивних причин не змогли пройти ЗНО в період з 6 травня по 5 червня або щодо яких встановлено порушення процедури проходження, матимуть змогу протестуватися в період з 22 по 26 червня.

Вищі навчальні заклади з 29 червня мають розпочати прийом сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти. Як і минулого року, абітурієнти мають право подавати сертифікати ЗНО одночасно до кількох вишів.