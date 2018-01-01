Як зустріли Новий рік у Києві (фоторепортаж УНІАН)
02:46, 01 січня 2018Суспільство
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У новорічну ніч кияни зібралися на Софіївській площі.
У Києві пройшло святкування Нового року / УНІАН
Кияни зустріли Новий рік на Софіївській площі.
Як це було дивіться в репортажі УНІАН.
Як повідомляв УНІАН, у Києві більшість локацій, приурочених до святкування Нового 2018 року, працюють безкоштовно. У Маріїнському парку ввечері засяє старовинний фонтан, його прикрасили красивими гірляндами у вигляді дощу і світяться сніжинками.
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