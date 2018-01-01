Як зустріли Новий рік у Києві (фоторепортаж УНІАН)

Кияни зустріли Новий рік на Софіївській площі.

Як це було дивіться в репортажі УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у Києві більшість локацій, приурочених до святкування Нового 2018 року, працюють безкоштовно. У Маріїнському парку ввечері засяє старовинний фонтан, його прикрасили красивими гірляндами у вигляді дощу і світяться сніжинками.