Як зустріли Новий рік у Києві (фоторепортаж УНІАН)

02:46, 01 січня 2018
Суспільство
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У новорічну ніч кияни зібралися на Софіївській площі.

УНІАН

Кияни зустріли Новий рік на Софіївській площі.

Як це було дивіться в репортажі УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, у Києві більшість локацій, приурочених до святкування Нового 2018 року, працюють безкоштовно. У Маріїнському парку ввечері засяє старовинний фонтан, його прикрасили красивими гірляндами у вигляді дощу і світяться сніжинками.

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Теги: #святкування Нового року у Києві