Куди піти в Києві на Новий рік: основні локації столиці

В Києві більшість локацій до святкування Нового 2018 року працюють безкоштовно. У Маріїнському парку ввечері засяє старовинний фонтан, його прикрасили красивими гірляндами у вигляді дощу і сніжинок.

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Також прикрасили гірляндами кілька дерев. А у парку Шевченка – справжня новорічна казка: алеї біля ялинки прикрасили яскравими гірляндами та новорічними декораціями, а в фотозоні можна знайти новорічні гойдалки і куточок Сніговичка. Відмінні місця для святкової прогулянки, пише «Сьогодні».

Софійська і Михайлівські площі

Тут сьогодні почнеться головне свято в місті з безкоштовним концертом та яскравим шоу. Біля головної ялинки країни з 21:00 31 грудня до 2:00 1 січня на сцені виступлять естрадно-симфонічний оркестр Kyiv Fantastic Orchestra, відомі діджеї та солісти. На десерт обіцяють світлове шоу, яке створять за допомогою 4 км гірлянд і 200 ліхтариків.

Контрактова площа

На головній святковій локації Подолу можна відвідати новорічний ярмарок "Казкова зима". Тут 31 грудня обіцяють незвичну інтерактивну програму. З 19:00 – концерти та виступи на сцені, а після півночі прийде справжній дід Мороз, який проведе багато цікавих конкурсів. Також можна помилуватися гарною ялинкою.

Площа Лесі Українки

У "Містечку Санти" на пл. Лесі Українки ввечері, 31 грудня, проведуть запальну дискотеку, фестиваль вуличної їжі, а для сімей з дітками влаштують конкурси.

Поштова площа

Тут проходить "Новий рік під захистом" – патріотичне свято, яке організували військові волонтери, щоб нагадати про тих, хто зараз на фронті. На локації – майстер-класи для дітлахів із розмальовування новорічних кульок і виготовлення ангелів-мотанок. Також можна створити святкову листівку, яку відправлять на фронт – українським воїнам.

Сьогодні ввечері на Поштовій також виступлять гурти "Колір ночі", Exception і "Проти Течії". Потім на сцену вийдуть музиканти гурту "Тінь Сонця", з якими гості свята і зустрінуть новий 2018 рік.