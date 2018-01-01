Активісти прийшли під консульство РФ в Нью-Йорку, щоб нагадати про Сенцова
23:22, 01 січня 2018Суспільство
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Під консульством РФ у Нью-Йорку вимагали звільнити Сенцова.
Активісти вимагали звільнити політв'язня Сенцова / Фото: Антон Наумлюк
У Нью-Йорку під консульством Росії провели акцію з вимогою звільнити незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.
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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Facebook режисера-документаліста і продюсера Андрія Загданського.
"Ми прийшли і сказали: "Звільніть Олега Сенцова". І ще ми сказали, що ми пам'ятаємо про нього. І будемо думати про нього в новорічну ніч", - зазначив Загданський.
"Побажаємо Сенцову свободи в 2018-м ... І безмежної кількості інших невинно засуджених, імен яких ми не знаємо", - додав він.
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