Активісти прийшли під консульство РФ в Нью-Йорку, щоб нагадати про Сенцова

У Нью-Йорку під консульством Росії провели акцію з вимогою звільнити незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Facebook режисера-документаліста і продюсера Андрія Загданського.

"Ми прийшли і сказали: "Звільніть Олега Сенцова". І ще ми сказали, що ми пам'ятаємо про нього. І будемо думати про нього в новорічну ніч", - зазначив Загданський.

"Побажаємо Сенцову свободи в 2018-м ... І безмежної кількості інших невинно засуджених, імен яких ми не знаємо", - додав він.